Rissa davanti alla chiesa dei Salesiani, una donna finisce all'ospedale

ANCONA - Scoppia la rissa tra nordafricani in corso Carlo Alberto, a rimetterci è stata una donna di 52 anni che è stata portata in ospedale. La bagarre è avvenuta ieri sera, all'altezza della chiesa dei Salesiani.

Per motivi ancora in corso di accertamento, è stata coinvolta anche la donna, originaria anche lei del nordafrica. Nella caduta, secondo le prime ricostruzioni, ha ha battuto in modo serio il bacino. Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Croce Gialla di Ancona. La donna è stata portata a Torrette per i controlli del caso.