Compleanno finisce in rissa. Sedie rotte e un coltello: condannata la sorella della festeggiata

FALCONARA – Doveva essere una cena di compleanno, alla pizzeria Las Vegas, per festeggiare e divertirsi quando è scoppiato un litigio tra un uomo e la sorella della festeggiata, seduti alla stessa tavolata. I due si sarebbero infervorati al punto di lanciarsi addosso oggetti presi dal tavolo. Sarebbe volato anche qualche coltello. Nel parapiglia la donna, 49 anni, è rimasta ferita e ci ha rimesso pure la festeggiata, 50 anni. Avrebbe ricevuto un colpo in testa mentre cercava di intervenire per sedare gli animi. Dalla pizzeria avevano chiamato i carabinieri, arrivati in via Bixio per identificare i presenti che nel frattempo stavano lasciando il locale. Sul posto era stato chiamato anche il 118 ed erano arrivate le ambulanze della Croce Gialla di Ancona e Falconara. La festeggiata aveva una ferita e perdeva sangue dalla testa. Era stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette per le cure. I medici le avevano dato 10 giorni di prognosi. Anche la sorella era ferita, per lei 7 giorni di prognosi.

Era il 23 luglio del 2018, alla pizzeria Las Vegas. Dopo le denunce incrociate in tre persone sono finite a processo per lesioni aggravate in concorso: uno è un ex poliziotto della penitenziaria, 71anni, residente ad Ancona, l’altro un libero professionista di 50 anni, anconetano. Erano difesi dagli avvocati Antonella Devoli e Davide Toccaceli. Ieri l’escussione di una testimone, una invitata al compleanno, ha ribaltato il quadro. Ha riferito che era stata una delle due sorelle ad innescare tutto, la 49enne. «Ero incinta da sei mesi - ha raccontato la testimone - è arrivata la sorella della festeggiata che ha offeso mia madre non so bene perché poi la situazione è degenerata. Dagli insulti si è passati alle azioni fisiche. La donna ha lanciato via una brocca poi è salita sul tavolo lanciava di tutto». I due uomini si sarebbero solo difesi e nel tentativo una sedia ha colpito la festeggiata. Entrambe, rappresentate dall’avvocato Nicoletta Pelinga, chiedevano un risarcimento di 40mila euro.

La giudice Maria Elena Cola ha condannato la 49enne a nove mesi di reclusione. Gli altri due assolti perché il fatto non sussiste. Stando alle accuse iniziali sarebbero stati invece due imputati uomini ad aver aggredito prima la sorella della festeggiata. Ieri in tribunale l’avvocato Devoli ha prodotto anche una foto di una festa che si è tenuta dopo alcuni giorni dai fatti, a Senigallia, dove la sorella della festeggiata era in compagnia di uno dei due accusati insieme ad una comitiva di amici per celebrare un altro compleanno felici e contenti.