Rissa all’esterno di un centro commerciale: denunciati due ragazzi e un adulto per lesioni

ANCONA- Sono stati denunciati due ragazzi e un adulto di 60 anni per la rissa scoppiata all’esterno di un centro commerciale di Torrette lo scorso 12 giugno. Tutto nacque in seguito ad un rimprovero dell’adulto per alcuni comportamenti ritenuti sbagliati da parte dei giovani.

L’intera vicenda, al termine delle indagini preliminari, è stata scomposta in due episodi singoli di lesioni. I giovani sono stati denunciati per lesioni in concorso mentre l’adulto, che impugnava un oggetto contundente, è stato deferito per lesioni aggravate.