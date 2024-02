Chiede cinque euro per una birra a un operaio, lui rifiuta e scatta l'aggressione

Il Questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha emesso un DASPO urbano nei confronti di un giovane residente a Fabriano, dopo un episodio avvenuto qualche giorno fa all'interno di un noto bar del centro cittadino.

La vicenda coinvolge un giovane operaio fabrianese di 23 anni, che, dopo il lavoro, si è recato al bar per consumare una bevanda. Qui è stato avvicinato in modo aggressivo da un uomo di 34 anni, residente da tempo a Fabriano, il quale gli ha chiesto cinque euro per comprare una birra. Di fronte al rifiuto dell'operaio, l'uomo lo ha spintonato violentemente facendolo cadere a terra. Anche l'intervento di altri clienti non ha fermato l'aggressore, il quale ha continuato a minacciare l'operaio di violenza se non avesse dato i soldi richiesti.

La situazione è degenerata ulteriormente quando, mentre l'operaio si dirigeva al bancone, è stato di nuovo aggredito dall'uomo che lo ha spintonato facendolo cadere nuovamente a terra. La Polizia, dopo aver ripristinato la sicurezza, ha avviato le indagini. L'aggressore è stato immediatamente sanzionato per ubriachezza, mentre l'operaio ha sporto querela per lesioni volontarie e violenza privata.

Il provvedimento vieta all'uomo di entrare nel bar teatro dei fatti e di sostare nelle sue vicinanze per un anno. La violazione di questo provvedimento sarà punita con la reclusione da uno a tre anni e con una multa da 10.000 a 40.000 euro.