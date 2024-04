Rissa tra bande in pieno centro di Ancona: volano seggiole e catene. Quattro feriti

ANCONA - Cosa abbia scatenato tanta violenza è ancora da ricostruire ma ha tutti i connotati di una rissa tra bande quanto accaduto oggi, poco prima delle 20, in corso Mazzini. Davanti al bar ristorante gelateria Rosa quattro stranieri, un tunisino e tre sudamericani, se le sono date di santa ragione. Sono volate sedie e catene. I quattro si sono affrontati a colpi di pugni, a catenate e a sediate in testa. Un putiferio in pochi minuti che ha fatto intervenire polizia, carabinieri e vigili urbani. Quattro i feriti, tra i 20 e i 30 anni. Sono stati soccorsi dalla Croce Rossa e Croce Gialla di Camerano. Sul posto anche l’automedica del 118. Qualcuno è stato preso anche a morsi. Sono in corso accertamenti anche per i danni al locale. Le sedie infatti erano della gelateria.