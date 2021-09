Piazza Cavour, torna l’incubo baby gang: botte da orbi in pieno giorno

Due gruppi di piccoli scalmanati si sono fronteggiati in pieno centro città. Calci, pugni e spintoni tra le bande rivali che si sono dileguate poco prima dell’intervento delle forze dell’ordine. Al setaccio le telecamere di sorveglianza

Non si placa l’incubo baby gang nel pieno centro di Ancona. Ieri pomeriggio (27 settembre), intorno alle 18.30, Piazza Cavour si è trasformata nuovamente in un ring che ha visto fronteggiarsi due bande rivali di piccoli coetanei. Maggiorenni, ma anche e soprattutto minorenni, scalmanati hanno dato vita ad una decina di minuti da incubo a suon di calci, pugni e spintoni. Uno spettacolo inqualificabile in pieno orario di lavoro e di passeggio.

Inutile l’arrivo delle forze dell’ordine, polizia e carabinieri, dopo i vari allarmi lanciati sia dai passanti sia dai negozianti del centro. Infatti, al sopraggiungere delle sirene, i protagonisti della rissa si erano già tutti dileguati. In questo momento le telecamere di sorveglianza sono al setaccio degli investigatori per dare un nome e un volto ai piccoli malviventi.