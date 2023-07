Notte da far west tra le vie di Ancona, risse in strada e feriti: in 2 finiscono in ospedale

ANCONA - Due risse e altrettanti feriti. Notte da far west per le vie del capoluogo con vetri rotti e "duellanti" a terra. Il primo caso nella serata di ieri in via Saracini dove una rissa ha coinvolto un gruppo di giovani. Ad avere la peggio un ragazzo di 26 anni che è stato scaraventato contro una porta vetri e si è provocato una profonda ferita ad una mano. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia e l'ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

Stessa sorte per un 36enne somalo, soccorso nella notte in via Filonzi. Questa volta ad intervenire sono stati i carabinieri che lo hanno trovato disteso a terra. Il 36enne ha raccontato di essere stato picchiato al volto ed anche per lui è stato necessario il trasporto in ospedale. A soccorrerlo, oltre ai militari, anche gli operatori della Croce Gialla.