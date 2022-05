Il telefono squilla ma non risponde ai cari, scatta l'allarme: «Non mi andava di parlare con loro»

ANCONA - Voleva starsene per i fatti suoi e non sentire nessuno. Così i familiari allarmati, non sentendola da qualche ora, hanno chiamato i soccorsi temendo il peggio. E' quanto accaduto oggi pomeriggio verso le 17 in un appartamento di via Montebello, in pieno centro. Protagonista della vicenda una donna che, non volendo rispondere al telefono, aveva omesso alcune chiamate dei parenti. Sono stati proprio loro a lanciare l'allarme preoccupati.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i volontari della Croce Gialla di Ancona. Quando i militi hanno suonato al campanello l'anziana ha aperto la porta ed era in perfetta forma. «Scusate, non avevo voglia di rispondere al telefono» avrebbe riferito ai soccorritori che gli hanno spiegato come mai le erano piombati in casa.