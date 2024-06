Il parcheggio davanti al locale diventa un ring. Maxi rissa con calci e pugni: 6 i giovani denunciati

FABRIANO - Spintoni, calci e pugni. Due ragazzi che si picchiano e i rispettivi amici che intervengono, non per placare gli animi, ma per darsele di santa ragione. E' quanto successo lo scorso mese davanti ad un locale della movida fabrianese. Provvidenziale quella notte, per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, l'arrivo della polizia. Ad avere la peggio uno dei contendenti, finito in ospedale con una lesione ossea ad un arto ed una prognosi di circa 30 giorni.

Le indagini, condotte dal Commissariato di Fabriano, hanno permesso di risalire ai giovani coinvolti. Si tratta di tre giovani fabrianesi e di altrettanti ragazzi provenienti da diverse località della Vallesina, tutti di età compresa tra i 25 ed i 30 anni. I sei dovranno rispondere di rissa aggravata