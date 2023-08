Ripascimento Portonovo, interessata gran parte della spiaggia libera: sabato stop ai lavori

ANCONA - Procede senza intoppi l'intervento di difesa della costa di Portonovo, altrimenti definito ripascimento, avviato questa settimana nel tratto di litorale compreso tra l'inizio dell'area interdetta a causa della frana (oltre “Ramona” in direzione Mezzavalle) fino al ristorante “Marcello”, tratto delimitato dalle autorità competenti in materia di tutela ambientale, compreso il Parco del Conero, nella fase autorizzatoria.

L'intervento -che rientra in un progetto complessivo finanziato con fondi regionali che non coinvolge soltanto l'ambito dell'attuale intervento ma anche l'area del Fortino, delle Terrazze e le successive (ogni tratto con le sue differenti caratteristiche morfologiche ed ambientali)– ha preso forma al termine di un lungo e dettagliato iter, iniziato nell'agosto 2022 e conclusosi con l'approvazione di due decreti regionali di valutazione di impatto ambientale (VIA) che di fatto hanno sancito il passaggio dalla fase definitiva a quella esecutiva del progetto. "Un progetto - afferma l'amministrazione - che coniuga il tema della difesa della costa, e pertanto della necessità di intervenire per proteggerla dalle conseguenze dell'azione meteomarina, con l'attenzione all'ecosistema marino, obiettivo che incide sull'intero processo, tanto quello degli interventi manutentivi di “livellamento” ordinario, ripetuti ogni anno, quanto a quelli straordinari che vengono svolti previa progettazione condivisa, come quello in corso, che verrà ultimato nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 agosto. Importante sottolineare come il “ripascimento”- del quale gli operatori balneare sono stati informati appena emesso il secondo decreto del 6 luglio scorso- stia interessando in via prevalente un tratto di spiaggia libera, perciò alla portata di tutti. Contestualmente gli interventi hanno consentito la messa in sicurezza delle fondazioni, ormai emerse, del manufatto dello stabilimento “Emilia”, particolarmente danneggiato dalla azione del mare".

Una volta terminato l'intervento in corso, la spiaggia dovrebbe risultare completamente allineata e fruibile ai bagnanti, senza alcun tipo di dislivello.