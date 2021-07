Ditelo con i fiori e con un selfie, "Ripartiamo con un fiore" alla Fontana dei Cavalli

Una mattina allegra e colorata, quella odierna, per il centro di Ancona dove ai più non è sfuggita la grande composizione floreale andata ad addobbare la Fontana dei Cavalli di piazza Roma. Lilium, gerbere e limonium per “Ripartiamo con un fiore”, iniziativa di Coldiretti Marche in collaborazione con l’Affi (Associazione Floricoltori e Fioristi Italiani) per sottolineare le difficoltà di uno dei settori più duramente colpiti dalla pandemia ma che sta mostrando grande capacità di ripresa, con l’export Made in Marche del primo trimestre 2021 che torna a sorridere con un +56% rispetto al 2020 (2,9 milioni di euro, in linea con i valori pre Covid) e la ripresa di cerimonie ed eventi. Tra curiosità e selfie di passanti, turisti e commercianti della piazza (particolarmente soddisfatti della sorpresa), un segnale di speranza per il settore e un omaggio floreale alle città. Ancona è una delle piazze d’Italia dove l’iniziativa ha trasformato i luoghi simbolo delle città in giardini come auspicio di un ritorno alla vita di comunità nelle piazze e di frequentazione di musei, luoghi di cultura e arte.