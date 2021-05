Caso Rinaldini, la Morani “interroga” il ministro dell’Istruzione Bianchi

Nei giorni scorsi al liceo Rinaldini di Ancona sono stati accertati diversi contagi da Covid-19, con 120 studenti posti in isolamento, e pare che "un docente non abbia indossato il DPI in modo costante durante le lezioni in presenza e che avrebbe manifestato tosse e sintomi influenzali". E’ quanto scrive Alessia Morani, deputata del Pd, in una interrogazione al ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi.

Morani ricorda che "dall’inizio della pandemia il sistema dell’istruzione si è trovato ad affrontare situazioni imprevedibili" e durante la seconda ondata "gli istituti scolastici, esclusivamente nel rispetto dei protocolli sanitari, come l’utilizzo obbligatorio delle mascherine per alunni, docenti e per l’intero personale scolastico, il rispetto del distanziamento e la sanificazione, sono stati, come dimostrato dai dati, luoghi assolutamente sicuri".

Sottolineando che il caso del focolaio “in un clima di generale riduzione dei contagi, ha destato molta preoccupazione e dubbi sulle misure di protezione adottate”, Morani chiede se Bianchi "sia a conoscenza dei fatti" e "come intenda adoperarsi, per quanto di sua competenza, al fine di garantire in sicurezza le lezioni in presenza nel rispetto dei protocolli sanitari".