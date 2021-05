Rinaldini, sei classi in quarantena: si teme per la chiusura del liceo

Sei classi in quarantena per alcuni casi di positività al Coronavirus riscontrati e nuovi tamponi molecolari da sostenere. Il liceo Rinaldini di Ancona si trova nuovamente a fronteggiare il pericolo Covid con il chiaro rischio di vedere sospesa la sua attività in presenza. Questo in virtù dell’attenzione che l’Asur sta riservando all’istituto dorico nel tentativo di prevenire ogni possibile scoppio di focolai.

Oggi e domani il Rinaldini sarà chiuso (dopo un avviso arrivato via mail) a studenti, professori e personale per via della sanificazione obbligatoria dei locali con la speranza che mercoledì torni di nuovo tutto regolare. Una delle sei classi sopracitate terminerà il periodo di quarantena il 21 maggio mentre le restanti cinque solo il giorno seguente. Al momento sono state interessate cinque classi dell’indirizzo classico-tradizionale e una dell’economico-sociale. Il timore, se dovessero sorgere nuovi casi, è che le autorità sanitarie possano disporre la chiusura dell’intero istituto. Per questo motivo la dirigente scolastica Angelica Baione e la Vicaria Roberta Manuali stanno seguendo in prima persona la vicenda a stretto contatto con i medici.