Dà in escandescenze prima in piazza, poi in Tribunale: scatta il rimpatrio

ANCONA - Dava in escandescenze in piazzale Loreto, poi in Tribunale: non era in regola con i documenti dell'immigrazione, è stato accompagnato al Cpr di Brindisi per il rimpatrio.

L'uomo era stato segnalato mentre dava segni di squilibrio psichico l'altro ieri in piazza. Prima è stato portato a Torrette per accertamenti, poi è stato rintracciato in Tribunale ieri mattina, dove aveva dato nuovamente in escandescenze. Accertato il suo stato di irregolarità, è stato assegnato al Cpr di Brindisi, doveè stato accompagnato ieri sera. Nell’ultimo mese l’Ufficio Immigrazione della Questura di Ancona ha organizzato l’accompagnamento nei C.P.R. di 3 extracomunitari irregolari sul territorio nazionale e l’accompagnamento in frontiera di stranieri.