Pusher in carcere, ma «Troppo pericoloso»: rimpatriato

ANCONA - Ancora un cittadino ritenuto pericoloso rimpatriato nel proprio Paese di origine, è il quarto dall'inizio del 2024. Il rimpatrio è avvenuto ieri da parte della Questura di Ancona, che ha dato esecuzione ad un provvedimento di espulsione giudiziaria nei confronti di un cittadino nigeriano di 35 anni.

L'uomo era detenuto presso la casa Circondariale Montacuto dove stava scontando una condanna ad oltre tre anni per spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti si sono recati in carcere e, alle 4 di mattina, hanno accompagnato l'uomo presso l'aeroporto di Fiumicino dove è stato preso in carico dal dispositivo di scorta ministeriale.