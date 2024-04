Rimpatriati in Pakistan il pusher ed il falsario detenuti nel carcere di Ancona

ANCONA – Un volo charter, disposto dalla Direzione Centrale per L'immigrazione e la Polizia delle Frontiere, li ha condotti ad Islamabad per essere presi in carico dalle autorità del loro paese. Per due cittadini pakistani, di 41 e 25 anni, la Questura di Ancona ha dato esecuzione all'espulsione giudiziaria dopo la reclusione presso il carcere "Barcaglione" di Ancona.

In particolare, il primo era stato arrestato e stava scontando una pena di due anni per fabbricazione e possesso di documenti falsi. Il secondo straniero invece era stato invece condannato a due anni e sei mesi di reclusione per spaccio di sostanze stupefacente. Le forze dell’ordine hanno provveduto a scortarli presso lo scalo di Fiumicino, dove si sono imbarcati nel volo organizzato dalla Direzione Centrale per L'immigrazione e la Polizia delle Frontiere per essere rimpatriati.