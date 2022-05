Rimorchiatore affondato, manca un solo corpo da recuperare: tra le vittime 2 anconetani. Si indaga per omicidio e naufragio

BARI - E' di cinque vittime, tutti membri dell'equipaggio, il bilancio del tragico incidente avvenuto ieri sera al largo della costa barese. Ad affondare il rimorchiatore di bandiera italiana, il "Franco P.", della società Ilma, Impresa lavori marittimi di Ancona. Il mezzo era impegnato nel rimorchio di un pontone nella tratta Ancona-Durazzo: l'incidente è avvenuto a circa 53 miglia dalla costa di Bari, in un punto al limite tra le acque italiane e croate. Tra le vittime ci sono anche due anconetani, oltre a due pugliesi ed un tunisino. La procura ha intanto aperto un fascicolo con le ipotesi di reato di naufragio ed omicidio. L'indagine, delegata alla Capitaneria di Porto, è coordinata dal procuratore Roberto Rossi con la sostituta di turno Luisiana Di Vittorio.

L'unico superstite è il comandante dell'imbarcazione, un 63enne di Catania, tratto in salvo nella notte da una nave, la Split, di bandiera croata. L'uomo, in stato di choc, è stato trasportato all'ospedale Di Venere di Bari. Al momento, le ricerche hanno condotto al recupero di quattro corpi e alla individuazione in mare di un quinto, in corso di recupero. I corpi saranno trasportati dalla motovedetta della Guardia Costiera nel porto di Bari. Nel corso delle operazioni è stata anche avvistata una zattera di salvataggio vuota appartenente al rimorchiatore affondato. In queste ore è previsto anche il recupero del pontone, attualmente alla deriva, che veniva rimorchiato dal mezzo poi affondato: a bordo ci sono 11 persone, che sarebbero comunque in buone condizioni.

Il cordoglio del sindaco Valeria Mancinelli

Il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli ha espresso il proprio cordoglio e la propria vicinanza alle famiglie e ai lavoratori coinvolti nell'incidente che tra ieri sera e questa notte ha colpito in mare un rimorchiatore a 50 miglia dalla costa di Bari, partito da Ancona per trainare un pontone alla volta dell'Albania. «Il Comune di Ancona tramite l'assessore al Porto Ida Simonella – ha detto la prima cittadina - è in contatto con il Comandante della Capitaneria Di Porto De Carolis, che ci ha informato della tragedia. Non sta a noi ricostruire le dinamiche dell'accaduto, anche perché in questo momento sono ancora in atto le operazioni di soccorso dei superstiti. Mi unisco con sinceri sentimenti di vicinanza al dolore delle famiglie per questo incidente avvenuto a persone che stavano svolgendo il loro lavoro, ed esprimo solidarietà all'azienda ILMA di Ancona, proprietaria del rimorchiatore, che sta vivendo questo momento tragico, e a tutta la comunità del Porto».

L'autorità portuale