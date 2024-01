Dà in escandenscenze al rifiuto di una birra gratis: notificato il daspo urbano per un anno

ANCONA – Divieto per un anno di accedere al locale dove era accaduto l’episodio, ma anche in tutti quelli aperti al pubblico situati nella via e di stazionare nelle immediate vicinanze. Questa la misura adottata dal Questore nei confronti di un giovane tunisino, con precedenti per violazione della normativa sugli stupefacenti, per reati contro la persona, la pubblica amministrazione e per la violazione delle norme in materia di immigrazione, dopo i fatti avvenuti lo scorso week-end in un locale di via Torresi.

Nella serata di sabato, attorno alle 22.30, due uomini di nazionalità tunisina erano entrati in un esercizio commerciale chiedendo due birre con la pretesa di non saldare il conto. Al rifiuto del titolare, il più giovane dei due aveva cominciato a dare in escandescenze, sfogando la sua rabbia contro alcuni espositori all’interno del locale. Una volta usciti, dopo l’intervento di alcune persone, che li hanno aggrediti verbalmente e spintonati agevolando la loro fuga verso l’esterno, i due avevano avvicinato i poliziotti intervenuti riferendo di una lite scoppiata e di essere stati aggrediti. Ma sulla base delle testimonianze, le forze dell’ordine hanno potuto ricostruire correttamente l’accaduto e riportare la situazione alla tranquillità.