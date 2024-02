Traffico illecito di rifiuti, chiuse le indagini in Vallesina: in 11 a rischio processo. C’è anche un avvocato

ANCONA- Ad ottobre erano arrivate le misure cautelari, in carcere e ai domiciliari. Ora si è conclusa l’indagine sul traffico illecito di rifiuti, turbativa d’asta, truffa, peculato e corruzione condotta dai carabinieri forestali, guardia di finanza e capitaneria di porto che aveva riguardato la Vallesina. In manette erano finiti in 5, solo uno in carcere e quattro ai domiciliari. Sotto accusa la società Nuova Edil Sistem di Jesi, che si occupa di ristrutturazioni, costruzioni, noleggio di mezzi e smaltimento rifiuti, finita al centro dell’inchiesta della Procura distrettuale antimafia di Ancona (titolare del fascicolo il pm Paolo Gubinelli). Nel mirino erano finiti il Centro Ambiente di Jesi e la società municipalizzata che lo gestiva, la Jesi Servizi Srl. Gli indagati sono saliti ad 11 e per tutti, nei giorni scorsi, è stata notificata la chiusura delle indagini. L’anticamera per una imminente richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura. La notifica dei 415 bis è emersa nel bilancio dell’attività dei carabinieri forestali presentato ieri mattina al comando di Ancona. Oltre ai 5 delle misure cautelari, nel frattempo sono tutte decadute, che avevano riguardato due imprenditori jesini e tre pubblici ufficiali, residenti tra Ancona e Jesi, dipendenti di pubbliche amministrazioni tra le quali l'Ast e l'Inrca, ci sono sei nuovi indagati a piede libero.

Sono due idraulici, un dirigente Ast, un avvocato custode giudiziario di un'area oggetto di fallimento (l’ex Cascamificio), un ingegnere libero professionista e un amministratore delegato. Per tutti le accuse, a vario titolo, sono attività organizzata per traffici illeciti di rifiuti, corruzione, turbativa d’asta, truffa, inquinamento ambientale e peculato. Una vasta operazione a cui gli inquirenti erano arrivati indagando su abbandoni di rifiuti in aree non autorizzate, scoprendo un presunto giro corruttivo di tangenti per assegnare appalti pubblici e raggirare il conferimento di 1.600 tonnellate di rifiuti nel centro di raccolta comunale di Jesi. Anche vicino ad un asilo erano stati tombati i rifiuti, sotto terra. Le indagini erano state avviate nel 2000.