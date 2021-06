AnconAmbiente, il servizio Porta a Porta si estende alla frazione di Candia

Continua da parte di AnconAmbiente e Comune di Ancona l’attività di estensione del servizio Porta a Porta della raccolta differenziata dei rifiuti urbani nelle frazioni di Ancona. Come da programma la prossima frazione che sarà interessata da questa importante innovazione, a partire dalla metà di luglio, sarà Candia insieme alle vie di collegamento Madonnetta “Appennini” e “Pontelungo”.



Al fine di poter spiegare il progetto e comunicare tutte le informazioni utili a questo importante cambiamento sono stati organizzati 2 incontri che vedranno la partecipazione di Michele Polenta assessore all’Ambiente del Comune di Ancona e Stefano Foresi assessore alle Partecipazione Democratica Comune di Ancona e donne e uomini di AnconAmbiente SpA. Gli incontri da “mettere in agenda” per i residenti delle arree di cui sopra sono i seguenti: martedì 29 e mercoledì 30 giugno ore 18.30 nel pizzale di Candia. Gli incontri saranno di carattere divulgativo e, in occasione degli stessi, saranno comunicate le modalità e gli appuntamenti futuri in cui gli utenti potranno ritirare i nuovi contenitori del Porta a Porta