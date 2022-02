Rifiuti abbandonati: «Saranno portati via, poi installeremo transenne»

ANCONA - Rifiuti lungo via Di Vittorio, entro venerdì saranno rimossi. Lo assicura l’assessore comunale alle manutenzioni, Stefano Foresi. Foresi era stato contattato direttamente da una residente: «Avevo inoltrato la segnalazione ad AnconAmbiente il giorno stesso, hanno fatto il sopralluogo ma non li avevano trovati perché erano oltre la strada. Domani o al massimo dopodomani il personale tornerà e li porterà via, ma si tratta di due piccoli mucchi di materiale». Nella segnalazione, la signora Roberta aveva tenuto a sottolineare che: “Quella campagna è a tutti i effetti sulla carta una via- scrive Roberta- noi abitanti della zona cerchiamo di tenere pulito con molta fatica e a nostre spese e tagliamo l’erba».

La residente aveva anche chiesto l’installazione di una sbarra per impedire agli estranei di arrivare in quello spazio e gettare i rifiuti: «Stiamo pensando di installare 3 o 4 transenne e un “divieto di transito” in modo che si chiuda lo spazio».