Rifiuti abbandonati, 50 controlli nel 2023: trovati i furbetti, multa di 50 euro ciascuno

JESI - 50 controlli della polizia locale sull'abbandono dei rifiuti in luoghi non autorizzati, Sei verbali emessi da gennaio per 50 euro ciascuno. La Polizia Locale di Jesi si doterà presto di fototrappole che saranno installate in luoghi sensibili e a rotazione, con l’obiettivo di prevenire l’abbandono dei rifiuti, ma anche con fini repressivi con l'identificazione di eventuali responsabili di smaltimento non corretto. La stessa Unità Operativa ha compiuto da gennaio ad oggi 48 sopralluoghi per accertare il rispetto del decoro urbano: in questo caso le sanzioni emesse sono state 18 e riguardano prevalentemente il mancato sfalcio delle aree private.