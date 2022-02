Passa con l’auto e lancia i rifiuti, è un'abitudine: multato

FABRIANO - Abbandona un sacco di rifiuti lungo via Serraloggia, periferia di Fabriano. Scatta la sanzione per un uomo fabrianese. Secondo i carabinieri forestali, non era nuovo a questo comportamento. Più volte avrebbe infatti gettato i rifiuti domestici al disotto di un ponte mentre transitava in auto e in pieno giorno.

A incastrarlo sono stati alcuni cittadini del posto che, dopo aver assistito alla scena varie volte, hanno segnalato l’ennesimo episodio ai militari. Oltre alla multa, ha anche dovuto ripulire il luogo dall'immondizia.