Nelle Marche impennata di ricoveri ospedalieri, sono 26 in più in un solo giorno

Impennata di ricoveri nelle Marche dove, nelle ultime 24 ore, si registrano 26 pazienti in più in ospedale. Il servizio Sanità della Regione comunica che i contagi oggi sono saliti a 74.764 (+881) di cui 61.756 dimessi/guariti (+773), 9.885 in isolamento domiciliare (+69) e, appunto, 760 ricoverati (+26). In terapia intensiva 107 persone, quattro in piu' rispetto a ieri: 32 a Pesaro Marche Nord (+1), 24 ad Ancona Torrette (+1), 15 all'ospedale di Jesi, 16 all'ospedale Covid di Civitanova Marche, sette a Fermo, 12 a San Benedetto del Tronto (+1) ed una ad Ascoli Piceno (+1). I ricoveri nelle aree semi intensive calano in maniera lieve passando da 189 a 188 (62 a Marche Nord, 21 ad Ancona Torrette di cui uno in Pediatria, 30 a Senigallia, 12 a Jesi, nove a Macerata, 28 all'ospedale Covid di Civitanova Marche, 12 a Fermo, nove a San Benedetto del Tronto e cinque ad Ascoli Piceno)m mentre si registra un vero e proprio balzo in avanti tra quelli nelle aree non intensive che salgono da 442 a 465 (26 a Marche Nord, 84 ad Ancona Torrette di cui quattro in Pediatria, 53 all'Inrca di Ancona, 20 all'Inrca di Fermo, sette a Pesaro Spdc, 66 a Jesi, 13 a Senigallia, 41 a Macerata, 14 all'ospedale Covid di Civitanova Marche, 18 a Camerino, 42 a Fermo, 50 a San Benedetto del Tronto, 12 ad Ascoli Piceno e 19 alla Casa di Cura Villa Serena).

I casi ospitati in strutture territoriali sono 210 (+6) mentre quelli in Pronto soccorso, in attesa di ricovero, 119 (-5) di cui 23 al Torrette, 14 a Marche Nord e 17 ciascuno a Jesi, Fabriano e Civitanova Marche. Degli 881 contagi odierni 219 sono stati rilevati in provincia di Macerata dove i positivi da inizio emergenza salgono a 15.420, 358 ad Ancona (24.760), 137 a Pesaro-Urbino (16.077), 69 a Fermo (7.946), 57 ad Ascoli Piceno (7.809) e 41 fuori regione (2.752). I casi/contatti in isolamento domiciliare, infine, tornano a salire: sono 21.447 (+79) di cui 13.842 asintomatici e 7.605 sintomatici. Sono 3.502 a Pesaro Urbino, 10.300 ad Ancona, 4.234 a Macerata, 1.615 a Femro e 1.796 ad Ascoli Piceno. In quarantena anche 399 operatori sanitari.