Calano ancora i ricoveri ma sono 13 i morti in un solo giorno: il bollettino del 5 dicembre

Continuano a calare i ricoveri negli ospedali marchigiani. Nelle ultime 24 ore i pazienti nei nosocomi del territorio sono 610, 28 in meno rispetto alla giornata di ieri. Tra questi sono 590 quelli nei reparti e 20 nei pronto soccorso. Nelle terapie intensive ci sono 84 persone, mentre sono 133 quelle nelle semi-intensive e 373 nei reparti non intensivi. Le persone in isolamento domiciliare sono invece salite sfiorando il tetto delle 20mila (attualmente sono 19.698). Rispetto alla giornata di ieri ci sono stati anche altri 72 dimessi o guariti.

Vittime

Dato negativo è purtroppo quello dei decessi. Nelle ultime 24 ore infatti sono stati registrati altri 13 morti. A perdere la vita 8 uomini e 5 donne, di età compresa tra i 70 ed i 99 anni. Tutti soffrivano di patologie pregresse.