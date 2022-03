Nelle Marche altre cinque vittime Covid, una nell'anconetano: ricoveri in calo

Altre cinque vittime sono state registrate oggi nelle Marche dove però continua la discesa dei ricoveri. Il servizio Sanità della Regione comunica che sono decedute cinque persone con patologie pregresse. Tre uomini 92enni di Tolentino, Grottazzolina e Macerata sono deceduti rispettivamente all'ospedale di San Severino Marche, alla Residenza Valdaso e all'ospedale di Macerata, una 88enne di Montemarciano è deceduta in quello di Jesi ed infine un 80enne di Servigliano è morto a Fermo.

Il bilancio delle vittime da inizio emergenza sale a 3.648: 2.037 uomini e 1.611 donne con un'età media di 82 anni che nel 97,2% dei casi presentavano patologie pregresse. La provincia di Ancona è quella più colpita dalla pandemia con 1.133 vittime seguita da Pesaro Urbino (1.112), Macerata (624), Fermo (416) ed Ascoli Piceno (318) mentre sono 45 le persone decedute provenienti da fuori regione. I positivi salgono a 351.836 (+3.271) di cui 333.805 dimessi/guariti (+3.050 di cui 32 dimessi), 14.223 in isolamento domiciliare (+225) e 165 ricoverati (-9). I pazienti in terapia intensiva scendono da 14 a 12 (otto al Torrette di Ancona di cui uno in pediatria, due a Marche Nord, uno a Macerata ed uno a San Benedetto del Tronto) quelli in semi intensiva passano da 45 a 44 (15 al Torrette, nove a Marche Nord, sette a Civitanova Marche, 10 all'Inca di Ancona, due a Macerata ed uno ad Ascoli Piceno) mentre quelli in reparti non intensivi scendono da 115 a 109 (36 al Torrette di cui tre in pediatria, 15 a Marche Nord, nove ad Ascoli Piceno, due a Civitanova Marche, 19 a Fermo, cinque all'Inrca di Ancona, 11 a Jesi e 12 a Macerata).

Il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva si attesta al 4,6%, mentre quello in area medica al 15%. Ci sono 28 pazienti Covid, in attesa di ricovero, nei Pronto soccorso marchigiani mentre sono 133 le persone ospitate nelle Rsa. Tra i casi odierni 544 sono stati registrati in provincia di Ascoli Piceno dove i positivi da inizio pandemia sono 46.201, 521 a Pesaro Urbino (71.784), 603 a Macerata(70.361), 940 ad Ancona (107.379), 520 a Fermo (40.925) e 143 da fuori regione (15.186). I casi/contatti in isolamento domiciliare infine sono 20.823: 20.007 asintomatici e 816 sintomatici.