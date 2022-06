Addio al parroco buono, si è spento “Don Tarcì” Pettinari anima di Polverigi

POLVERIGI- Un’intera comunità è in lutto. La morte di Don Tarcisio Pettinari all’età di 84 anni, storico parroco di Sant’Antonino, ha lasciato profondo sgomento in città viste le immense doti umane che “Tarcì”, come lo chiamavano tutti, non ha mai negato a nessuno.

Una vita dedicata alla parrocchia, alle attività, ai giovani e allo sport. Dalle benedizioni delle case dove, poi, si fermava a cena al ruolo di professore di religione per gli studenti delle Scuole Medie. Celebre la sua foto con Papa Francesco scattata in occasione dell’ultimo Giubileo Sacerdotale del 2016. Oggi la sua Polverigi lo saluterà per l’ultima volta, alle 16.00, nella chiesa Parrocchiale prima della tumulazione nel cimitero Maggiore di Osimo. Di recente aveva festeggiato anche i cinquant’anni di sacerdozio, sempre a Polverigi, tracciando un solco importante nei ricordi e nelle memorie del territorio.