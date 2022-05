«Morì adempiendo ai suoi doveri». La Polizia ricorda l’appuntato Gaetano Strano

ANCONA- Il 31 maggio di quarant’anni fa perdeva la vita l’appuntato di Pubblica Sicurezza Gaetano Strano, durante un servizio in autostrada sull’A14 quando, effettuando i rilievi per un incidente stradale, veniva travolto da un mezzo pesante in transito. Fu definito “vittima del dovere” e a lui venne intitolata la sottosezione autostradale di Fano.

Questa mattina, 31 maggio, il Questore di Ancona Cesare Capocasa insieme ai dirigenti della Polizia Stradale marchigiana, lo ha ricordato davanti ai suoi familiari tra cui la moglie e la figlia, ribadendo l’estremo sacrificio di quanti hanno dato la propria vita per lo stato nell’adempimento dei loro doveri e sottolineando il dovere della memoria da tramandare alle successive generazione affinché l’esempio delle persone cadute accompagni il percorso di ciascuno, nella vita professione e nella vita. Le parole del Questore si inseriscono in un momento di commozione e di profondo dolore che, nell’ultima settimana, ha contrassegnato la Polizia.