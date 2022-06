Se ne va l’angelo custode dei giovani, addio a padre Rolando Maffoli

OSTRA VETERE- Un’intera comunità è in lutto per la morte di padre Rolando Maffoli all’età di 91 anni. La sua Ostra Vetere, ma non solo, piange la scomparsa del francescano che è stato anche educatore, autore di diverse pubblicazioni ecclesiastiche, direttore della Biblioteca Comunale e punto di riferimento per tantissimi giovani di varie generazioni.

Celebri nel tempo le sue collaborazioni con le varie amministrazione cittadine che si sono succedute così come con le comunità parrocchiali e gruppi di chiesa. La sua casa era diventata sportello d’ascolto per tutti quei ragazzi che avevano bisogno di un aiuto e di un sostegno al quale padre Maffoli non si era mai sottratto. Tanti i messaggi di cordoglio nelle varie pagine social per “Rolando” che verrà accompagnato per l’ultima volta domani (18 giugno) alle 12 nel suo santuario di San Pasquale dove alle 15 si terrà il funerale al quale si prevede una grande partecipazione.

Maffoli ha ricevuto in vita anche premi e riconoscimenti. In primis per la sua attività di scrittore e per le importanti pubblicazioni curate dal Centro di Cultura Popolare di Ostra Vetere. Nel 2000 era stato onorato con il Premio San Giovannino per aver reso lustro al comune. Ha collaborato inoltre con il Comitato San Pasquale, il Terz’Ordine Francescano, il Gruppo Eucaristico e il Gruppo dei Giovani Francescani Laici. Nel 2009 era stato insignito della cittadinanza onoraria. Era, per tutti, l’angelo custode dei giovani.