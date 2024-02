Il Piano e la città di Ancona ricordano Lanfranco Consolani, a sette anni dalla sua sua scomparsa

ANCONA – A sette anni dalla sua scomparsa, il Piano e tutta la città di Ancona ricordano Lanfranco Consolani, molto conosciuto e ben voluto nel quartiere storico e in tutto il capoluogo, dove ha sempre vissuto con la famiglia e lavorato come commerciante nel settore dei rottami di ferro. Dopo aver lottato a lungo contro una malattia incurabile, Consolani si è spento all'eta di 77 anni il 27 settembre 2017, lasciando la moglie Elisabetta Formica e il figlio Cristian.

«Sembra ieri che mi dicevi ciao, sembra ieri che ti preoccupavi per la mia macchina», scrive Cristian ricordando anche le sue avventure sportive nel campo nel basket e l'amore per l'Ancona, nelle quali è sempre stato sostenuto e supportato dal papà. Persona di cuore, sempre in grado di regalare sorrisi e serenità a tutti coloro che sono stati al suo fianco e che hanno avuto il piacere ed il privilegio di conoscerlo, Lanfranco verrà ricordato in una funzione che verrà celebrata quest'oggi alle ore 18 presso la Chiesa dei Salesiani.