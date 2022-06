Una vita per la giustizia e la libertà, addio a Carlo Smuraglia simbolo dell’Anpi

ANCONA- Ancona e l’Italia intera perdono un vero simbolo di libertà, difesa della democrazia e tutela della Costituzione. E’ morto la scorsa notte (30 maggio) Carlo Smuraglia, presidente emerito dell’Anpi, all’età di 98 anni. Nato nel 1923 ad Ancona ha combattuto nel ’43 tra le fila dei partigiani nelle Marche per contribuire attivamente alla liberazione del paese dai nazisti. Una vita dedicata alla giustizia in quanto, nel 1946, si laureò in Giurisprudenza e iniziò una lunga carriera. In passato, prima della guerra, si era diplomato nel 1941 al Liceo Classico Rinaldini.

Fu avvocato, membro del Consiglio regionale della Lombardia dal 1970 al 1985 e presidente dal 1978 al 1980. Dal Parlamento fu eletto per far parte del Consiglio Superiore della Magistratura (1986-1990) e diventò Senatore dal ’92 al 2001. In quel lasso di tempo ricoprì il ruolo di membro della Commissione parlamentare antimafia, coordinatore del gruppo di lavoro sulla Mafia del nord-Italia e presidente della Commissione Lavoro al Senato. Il 16 aprile del 2011 è stato eletto presidente dell'Anpi Nazionale, fino alle dimissioni nel novembre 2017, per poi essere scelto per acclamazione come presidente emerito dell'Associazione. Questo il pensiero di cordoglio che gli è stato rivolto dalla Segreteria nazionale Anpi: «Con immenso dolore annunciamo la scomparsa del nostro Presidente emerito Carlo Smuraglia. Il suo nome resterà nella storia di questo Paese per l'appassionata partecipazione alla Resistenza, lo strenuo impegno per la piena attuazione della Costituzione, dei diritti, della democrazia. Tutta l'Anpi, nel ricordare l'umanità, la sapienza e la forza con cui Carlo ha presieduto l'Associazione, si stringe al dolore della moglie Enrica, dei figli e dei nipoti».