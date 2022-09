L’omaggio struggente dell’Ostra Calcio: «Andrea, un onore averti conosciuto. Eri un figlio»

OSTRA- Un ricordo struggente quello dell’Ostra Calcio in memoria di Andrea Tisba, il giovane 25enne morto insieme al padre a causa dell’alluvione nel tentativo di salvare la propria macchina riportandola in garage:

“Ci risulta impossibile all’interno di un semplice comunicato esprimere a parole quello che sta provando la famiglia dell’Ostra Calcio per la scomparsa di Andrea Tisba. Fin da bambino gioca con l’Ostra, inizia a vestire i colori gialloblù ad appena 6 anni, poi qualche parentesi con Olimpia Marzocca, Olimpia Ostra Vetere e con il calcio a 5 con il Città di Ostra, Andrea era tornato oramai da anni nella nostra prima squadra perché era un nostro figlio. Nato nel 1997, aveva compiuto da pochi giorni 25 anni, laureato in ingegneria, era entrato nel mondo del lavoro, e stava pensando di riprendere gli studi per conseguire la laurea magistrale. Di lui colpivano la semplicità di ragazzo spensierato, l’educazione e quel sorriso sempre stampato sul volto, che anche quando combinava qualche cazzata riusciva a farsela perdonare ancora prima di farti arrabbiare.

Tra poche ore saremmo dovuti partire per andare a fare quello che amiamo di più, una partita di pallone, e invece ci troviamo a piangere e spalare fango. La tragedia che ha colpito la nostra comunità ha dimensioni gigantesche, il tributo che sta pagando la famiglia Tisba ancor di più, con la perdita di Andrea e del papà Giuseppe; alla Signora Adriana, al fratello ed alla fidanzata e a tutte le famiglie del nostro territorio, segnate da queste immani perdite, giunga l’abbraccio dell’Ostra Calcio. Ringraziamo il cielo per averci fatto conoscere Andrea, di averlo avuto come amico, come compagno di squadra e come giocatore, resterai per sempre nella nostra memoria e nei nostri cuori. Ciao Andrea”