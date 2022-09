Abbandonati, senza luce, gas ed elettricità. Sofia chiede aiuto: «Non sappiamo dove sbattere la testa»

BRUGNETTO DI SENIGALLIA - Isolati, con l'acqua in casa, senza elettricità, luce e gas. Dopo oltre un giorno dall'alluvione che ha messo in ginocchio l'Anconetano, ci sono ancora residenti bloccati nei loro appartamenti. Sofia Stefanini ha lanciato un grido l'allarme attraverso il suo profilo social. La donna da ore prova a contattare inutilmente protezione civile e vigili del fuoco. Per ora però nessuno si è fatto vivo.

«Vi prego di aiutarci - scrive Sofia - non sappiamo più dove sbattere la testa. Non ci sta aiutando nessuno e nessuno è venuto a togliere l'acqua. Siamo senza gas ed elettricità. Lasciati a noi stessi. Vi prego di aiutarci in qualche modo. Siamo lungo la Strada Provinciale Corinaldese, vicino a Mandolini. Ci sono altre famiglie che sono rimaste ai piani superiori. Chiamiamo in continuazione chiunque ma non arriva nessuno. Noi personalmente siamo riusciti a metterci a sicuro a Marzocca ma nell'appartamento ci sono altre famiglie che hanno bisogno di aiuto. Loro non vogliono andare via sono arrabbiati e sfiduciati. Hanno paura che se vanno via poi nessuno verrà a togliere l'acqua, rendendo la casa poi totalmente inagibile».

«Il piano terra è sommerso, ieri siamo usciti dalla finestra dell'appartamento di due vicini di casa e poi passati nel tetto di un fabbricato che sta in giardino. A quel punto siamo riusciti a raggiungere la strada e venire a Marzocca. Aspettiamo che qualcuno si faccia vivo e vada ad aiutare le persone che sono ancora isolate».