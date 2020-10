Busta piena di cosmetici e borsa modificata: coppia denunciata dopo il controllo

Coppia fermata per un normale controllo lungo via Flaminia, nel portabagagli c’era una busta di cosmetici integri e inscatolati. Fin qui tutto in regola, se non fosse per il fatto che la donna aveva una borsa in cui era stata ricavata una schermatura per eludere i varchi antitaccheggio.

Dai controlli è emerso che i due, un 22enne e una 20enne residenti in provincia di Pescara, erano già conosciuti alle forze dell’ordine per furti in esercizi commerciali. Secondo le ricostruzioni non hanno saputo giustificare in modo plausibile la loro presenza ad Ancona e per la busta di cosmetici, che conteneva merce per circa 300 euro, non hanno neppure esibito lo scontrino fiscale. Per entrambi è scattata la denuncia per ricettazione.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.