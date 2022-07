Passeggia e si imbatte in una lite, vuole intervenire ma viene preso a pugni: è caccia all'aggressore

ANCONA - Mentre passeggia all'alba si imbatte in un'accesa discussione tra un uomo e una donna. Così decide di interviene per calmare gli animi ma, per tutta risposta, si becca un cazzotto in faccia finendo in ospedale. È accaduto questa mattina alle 6 in piazza del Crocifisso.

Sul posto sono intervenute le Volanti della polizia che hanno ricostruito quanto accaduto poco prima. Una rumena 40enne aveva avuto una discussione per strada con un ragazzo italiano che conosceva di vista. Nel frattempo di lì passava anche un uomo di origine peruviana, anche lui 40enne, e accorgendosi della lite aveva deciso di intervenire. Così l’italiano lo ha colpito al viso per poi scappare. Così è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Torrette dal personale del 118. Gli agenti, ricevuta una sommaria descrizione dell’aggressore, si sono messi immediatamente sulle sue tracce. Sono in corso accertamenti da parte degli investigatori per risalire alla sua identità, anche grazie alla visione delle immagini tratte dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona.