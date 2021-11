Ricercato per rapine: la polizia lo trova a casa di un amico

Violento e dedito al consumo di droga, si guadagnava i soldi per vivere a colpi di furti e rapine. In carcere un 33enne, già noto per i suoi precedenti, originario della Puglia e senza fissa dimora, ricercato dalla polizia di Macerata. Il magistrato di sorveglianza del tribunale di Siena il 3 novembre scorso aveva revocato la misura dell’affidamento in prova ripristinando la carcerazione. I poliziotti lo hanno scoperto a casa di un amico dove si era rifugiato e non ha opposto resistenza al momento dell'arresto. Dopo le formalità di rito è stato portato nel carcere di Fermo.

Il 33enne era già conosciuto tra gli agenti di Macerata: tre anni fa fu arrestato dalla Squadra Mobile dopo aver commesso una rapina introducendosi nella casa di un'anziana che nella circostanza fu anche percossa.