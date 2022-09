Il ricercato prenota l’hotel a suo nome, la polizia lo trova in camera

ANCONA - Condannato dalla Corte d’Appello di Brescia, doveva scontare un anno e un mese di reclusione. Il ricercato si trovava però in un hotel di Ancona. A “tradirlo” è stato il software Portale Alert Alloggiati web, in dotazione alla polizia e che comunica in tempo reale i nominativi degli ospiti nelle strutture ricettive.

Ieri l’uomo risultava effettivamente alloggiato in un albergo cittadino. La volante della polizia lo ha effettivamente trovato nella struttura. Ora si trova a Montacuto.