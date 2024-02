Ricercato in mezza Italia per truffa e riciclaggio, lo trovano in un B&B di Fabriano a guardare la Tv

FABRIANO – E’ accusato di essere uno degli ingranaggi di una complessa macchina dedita a raggiri e truffe online. I Poliziotti di Fabriano lo hanno ritrovato in un Bed& Breakfast della città, nell’ambito del continuo monitoraggio eseguito dalla Questura di Ancona e dal Commissariato locale su coloro che usufruiscono delle strutture ricettive del territorio (alberghi, b&b, affittacamere ecc.). Il 35enne, originario del Centro Africa e residente a Roma, aveva preso alloggio in città ma era ricercato dalle forze dell’ordine del Centro e del Nord Italia, che avevano peraltro provato ripetutamente a rintracciarlo nel corso dell’ultimo anno presso la sua residenza nella Capitale.

Secondo l’accusa degli uffici investigatori, l’uomo sarebbe organicamente inserito in una organizzazione dedita alla commissione di truffe online particolarmente elaborate: in particolare, quelle in cui un ignaro venditore privato, proponendo annunci nei vari siti web, si vede contattato da un presunto acquirente il quale, senza neanche contrattare il prezzo, si propone per l’acquisto. Una volta raggiunto in tempi brevi l’accordo, il presunto compratore veniva indirizzato presso uno sportello bancomat o postamat per eseguire in diretta il pagamento del prezzo pattuito. Ma, seguendo le indicazioni del venditore al telefono, in realtà la vittima veniva raggirata portando ad effettuare una serie di operazioni volte non a ricevere la somma, ma ad emettere pagamenti verso un codice IBAN legato all’organizzazione.

In particolare, il 35enne rintracciato dalla Polizia di Fabriano (era in camera intento a guardare la televisione, non spiegando quale fosse il motivo della sua presenza in città), in particolare, veniva accusato di essere intestatario di tre telefoniche dalle quali partivano le contrattazioni fasulle nonché di sei IBAN nel quale venivano versate le somme delle vittime, che venivano immediatamente “girate” per rendere difficoltose le indagini e per sfuggire allo strumento del sequestro preventivo, operato dalla polizia giudiziaria al momento della scoperta del reato. E’ stato interrogato e fotosegnalato, quindi rilasciato in attesa dei processi giudiziari ai quali sarà sottoposto.