Ricercato in Europa con l'accusa di tentato omicidio, lo trovano in un B&B in vacanza coi figli

SENIGALLIA – Era un turista come tanti altri, arrivato nella città della “Spiaggia di velluto” per trascorrere qualche giorno di villeggiatura con i due figli piccoli, ma in realtà su di lui pendeva un mandato di arresto europeo per fatti accaduti in Francia. Protagonista della vicenda un cittadino afgano, che gli agenti hanno rintracciato giovedì all’interno di un Bed&Breakfast di Senigallia, dopo aver svolto accurate indagini ed attività di investigazione per controllarne abitudini e spostamenti.

In base alla ricostruzione, l’uomo in Francia era ricercato per il reato di tentato omicidio e lesioni aggravate nei confronti della moglie. I fatti risalivano a circa un mese fa, dopodiché aveva fatto perdere le sue tracce risultando irreperibile. Era così arrivato in Italia, apparendo ad un prima analisi un normale papà in vacanza con i due figli e non destando quindi particolari sospetti o dubbi.

Una volta individuato e identificato, le forze dell’ordine hanno provveduto a fermarlo, con l’ausilio di un mediatore culturale, che ha informato l’uomo dell'esistenza del mandato emesso a suo carico e del suo contenuto comunicando con lui in lingua afghana, vista l’incapacità dell’afgano di capire la lingua italiana. La polizia ha quindi provveduto all’arresto ed al suo trasferimento nel carcere di Montacuto, dove è attualmente recluso.