Vaga per il centro senza meta, lo scoprono ricercato in Emilia Romagna: clochard identificato ed arrestato

FALCONARA MARITTIMA – Lo hanno visto girovagare per il centro della città, senza alcuna meta ed hanno pertanto deciso di procedere ad un controllo, al termine del quale si è scoperto che su di lui pendeva un ordine di custodia cautelare in carcere. La scoperta è stata effettuata dai carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima, nel pomeriggio di giovedì 27 giugno 2024, nel corso di un servizio di controllo del territorio. L’uomo, un 36enne italiano senza fissa dimora, aveva destato più di un sospetto ed i relativi accertamenti hanno fatto emergere che era ricercato, in quanto nei suoi confronti il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena aveva aggravato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con quella della custodia cautelare in carcere. I militari hanno proceduto alla notifica dell'ordinanza emessa in data 26 giugno 2024, per poi portare il 36enne presso la struttura penitenziaria di Montacuto, per rimanere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria procedente.

Nel pomeriggio di ieri i militari hanno anche eseguito l’ordinanza emessa, in data 19 giugno 2024, dal Tribunale di Sorveglianza di Ancona nei confronti di un 54enne di Falconara Marittima, con la quale è stata disposta la misura alternativa della detenzione domiciliare, per una pena da scontare di anni tre di reclusione. I fatti si riferiscono ai reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate commessi nel 2016, nei confronti della coniuge.