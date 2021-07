Pesca illegale, 12mila ricci di mare sequestrati: multe per 8mila euro

Questa mattina i militari della Guardia Costiera di Ancona e del Reparto Operativo Navale della Guardia di Finanza di Ancona hanno sequestrato 12mila esemplari di ricci di mare pescati in modo irregolare nelle acque davanti alla Torre di Portonovo. La pesca sportiva dei ricci di mare è consentita, infatti, senza l’aiuto delle bombole per un massimo di 50 esemplari ciascuno.

Le azioni poste in essere dai militari (cinque della Guardia Costiera e cinque della Guardia di Finanza), frutto di appostamenti e attività di intelligence, hanno portato all’individuazione di sei pescatori di frodo provenienti dalla provincia di Trani, intenti ad effettuare la pesca subacquea con bombole di ricci di mare nel litorale anconetano e, nello specifico, in zona Portonovo di Ancona. Ai trasgressori, tutti indentificati, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 8mila euro il sequestro dell’attrezzatura subacquea ed il sequestro dell’intero pescato che ammonta a circa 600 chili di prodotto. Tutti i ricci, dopo gli accertamenti di rito, sono stati rigettati in mare con l’ausilio della Motovedetta della Guardia Costiera.