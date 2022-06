Frontale con la mietitrebbia, Riccardo muore a soli 26 anni: intera comunità sotto choc

CASTELFIDARDO - Era in sella alla propria moto quando ha centrato una mietitrebbia ed ha perso la vita. E' Riccardo Menghini la vittima del tragico incidente avvenuto oggi pomeriggio a Castelfidardo, in via XXV Aprile.

Il centauro, 26 anni, stava tornando a casa. Secondo una prima ricostruzione avrebbe impattato frontalmente la mietitrebbia, che stava sopraggiungendo dalla corsia opposta. Un impatto che non gli ha lasciato scampo. Sul posto i carabinieri, la polizia locale e gli operatori del 118. Per Riccardo, residente a poche centinaia di metri dal luogo della tragedia, purtroppo non c'era più niente da fare. Lascia i genitori ed un fratello. La mietitrebbia è stata sequestrata dalla procura che aprirà un fascicolo per ricostruire le cause dell'incidente.