Fiori, palloncini e una maglia della sua amata Inter: l’addio a Riccardo Menghini è straziante

CASTELFIDARDO - Si sono tenuti ieri i funerali di Riccardo Menghini, il motociclista di 26 anni morto mercoledì in un terribile incidente in moto. Il giovane è piombato frontalmente contro una mietitrebbia. Un impatto devastante che non gli ha lasciato scampo. La chiesa di S.Antonio era piena di persone: amici di Riccardo che si stringono vicino alla famiglia devastata per la perdita ma anche tanti conoscenti e suoi concittadini.

La bara era ricoperta di fiori bianchi, palloncini e da una maglia dell’Inter, sua squadra del cuore. Fuori dalla chiesa era appeso uno striscione con scritto “Grazie di tutto Riccà”.