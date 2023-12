Ricattata dal personal trainer: «Paga o ti faccio vedere nuda». Lei ci ripensa e gli evita il processo  

ANCONA – Una scappatella amorosa si era trasformata in un incubo per una appassionata di fitness che si è ritrovata ricattata dal personal trainer che aveva conosciuto in palestra. La love story clandestina era durata pochi mesi poi la donna aveva voluto tagliare i ponti. Lui però non sarebbe stato d'accordo così avrebbe iniziato a perseguitarla, manomettendole il cellulare, controllando i suoi movimenti, vietandole anche di uscire di casa. Infine il ricatto hard, quello di far vedere i video e le foto di lei nuda e in atteggiamenti sessuali a tutta la palestra. La vittima lo aveva denunciato e l'uomo, un 39enne siciliano, è finito a processo per stalking e diffusione di foto e video sessualmente espliciti, il reato detto comunemente revenge porn. Questa mattina la donna, che era parte civile con l'avvocato Antonio Gagliardi, ha rimesso la querela e il giudice Pietro Merletti ha disposto il non luogo a procedere per l'imputato che ha anche risarcito la vittima con diverse migliaia di euro. Lo stesso giudice però ha ordinato la cancellazione in memoria di tutte le foto, eventualmente in archivio e ancora in possesso dell'imputato, pena il pagamento di 500 euro a foto qualora riaffiorino. Il 39enne attualmente si trova in carcere per altra causa.

Stando alle accuse sostenute fino a prima della remissione di querela, l'istruttore di fitness avrebbe voluto soldi dalla donna per lavori che le aveva fatto a casa e avrebbe voluto continuare la relazione clandestina che i due avevano iniziato prima dell'avvento della pandemia. Entrambi residenti nella zona della Valmusone si erano conosciuti nel 2019, a fine estate, in un centro sportivo, dove l'imputato fa l'istruttore, e avevano iniziato a vedersi. La relazione era durata fino a quando non c'è stato il lockdown. Lui in quei mesi avrebbe sbrigato anche dei lavoretti da muratore a casa di lei e quando la donna lo ha lasciato pretendeva che lei lo pagasse. «Se non paghi – l'avrebbe minacciata – faccio vedere i tuoi video a tutta la palestra».