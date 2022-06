Sesso a pagamento, ma è un inganno: ricercata da oltre un anno stava fuggendo all'estero

TRIESTE - Si era accordata con il cliente per del sesso a pagamento ma poi, una volta entrata in casa di lui e senza svolgere alcuna prestazione, aveva presteso, dietro minacce e intimidazioni, una cifra sei volte più alta di quella pattuita. Aveva anche chiamato due suoi scagnozzi che si erano presentati sotto casa e l'avevano minacciato di morte. L'uomo si era rifiutato di pagare e aveva chiamato la polizia. Così la ventenne romena era stata denunciata in stato di libertà per il tentativo di estorsione in concorso. L'episodio si era verificato nell'aprile del 2021 e da allora risultava latitante e destinataria di una misura cautelare in carcere. Ieri la donna è stata individuata dalle Volanti del Commissariato Duino Aurisina alla barriera autostradale di Trieste Lisert a bordo di un furgone diretto all'estero.

La donna ha raccontato ai poliziotti di essere stata vittima di violenza privata e sessuale da parte del cliente accusandolo anche di spaccio. Una versione dei fatti la sua che, però, non stava in piedi tanto da configurarsi anche l'ipotesi di calunnia. Una votla svolti tutti gli accertamenti di rito, quindi, la 20enne è stata portata nel carcere di Trieste Ernesto Mari.