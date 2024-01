Ribalta alcuni cassonetti ed insulta gli agenti: denunciato e sanzionato con il Foglio di Via

ANCONA – Urla, schiamazzi e cassonetti ribaltati, fino all’arrivo delle forze dell’ordine accolte a suon di insulti. L’episodio è avvenuto alle 23 di ieri sera, quando a seguito di una segnalazione gli agenti sono intervenuti in via Veneto, per fermare due ragazzi intenti a capovolgere, urlando a squarciagola, i cassonetti dell’immondizia. Alla vista dei poliziotti, hanno cercato di dileguarsi salendo a bordo di una macchina, ma il tentativo di fuga è fallito sul nascere con l’auto che ha urtato una scalinata permettendo così alle forze dell’ordine di intercettarli.

Il conducente, un 31enne tunisino residente a Falconara Marittima, in preda ai fumi dell’alcol tanto da cadere rovinosamente a terra al momento di scendere dalla vettura, ha però cominciato ad apostrofare pesantemente gli agenti arrivati sul posto, prima di essere condotto insieme al passeggero della macchina (un ventottenne cittadino del Marocco anche lui residente nello stesso comune) in Questura per gli accertamenti di rito, che davano come riscontro alcuni precedenti per reati contro la persona ed il patrimonio.

Ma una volta uscito, dopo la notifica per guida in stato di ebbrezza ed oltraggio a pubblico ufficiale, il 31enne si è ripresentato a distanza di circa venti minuti al Corpo di Guardia della Questura, inveendo contro il personale addetto alla vigilanza, simulando con il corpo atti sessuali e sputando verso il citofono esterno, prima di essere prelevato da un’autovettura sulla quale è salito allontanandosi. Da qui, la decisione del Questore di Ancona, che ha emesso nei suoi confronti un provvedimento di Foglio di Via Obbligatorio della durata di un anno, che gli imporrà di non fare ritorno nel capoluogo dorico senza preventiva autorizzazione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.