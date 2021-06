Riaperture nelle Marche: oltre 300 sale giochi riprendono l'attività dopo 8 mesi di stop

Con il prossimo passaggio delle Marche in zona bianca, a partire da lunedì 21 giugno, sarà anticipata la data di riapertura anche per sale giochi e scommesse, chiuse da fine ottobre: dalla prossima settimana,riporta agipronews,riapriranno 118 sale giochi, 3 bingo e 223 agenzie di scommesse, secondo i dati del Libro Blu dei Monopoli. Stop al coprifuoco, ma rimangono gli obblighi di mascherina, distanziamento, attenta igiene delle mani e aerazione e sanificazione dei luoghi chiusi. In totale, da lunedì torneranno attivi a livello nazionale oltre 15mila punti gioco, di cui circa 200 bingo, 5.000 sale slot e 10mila agenzie di scommesse.