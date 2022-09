Impianto antincendio ok, finiti i lavori: il reparto di Rianimazione torna nella sede originaria

SENIGALLIA - Ultimati i lavori, da lunedì 5 settembre prossimo l'attività del reparto di Rianimazione tornerà a pieno regime nella sede originaria dopo la breve transitoria riduzione della dotazione di posti letto. Posti che ora saranno ripristinati in numero originale.

In questi giorni, a seguito dei lavori di manutenzione straordinaria e improcrastinabile sull’impiantistica antincendio si era proceduto alla temporanea riduzione dei posti letto di Rianimazione con 2 posti trasferiti in Terapia Intensiva di Cardiologia.La riorganizzazione temporanea, spiega l’Asur in una nota, è stata possibile grazie alla collaborazione con gli altri ospedali dell’Area Vasta e con l’aiuto dell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona. «La breve transitoria riduzione della dotazione di posti letto non ha creato nessun disguido ai pazienti e agli operatori e ha consentito ai tecnici di procedere con l' ammodernamento dell'impiantistica in tempi celeri».