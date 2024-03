Si vendica dell’ex e pubblica foto piccante su Instagram poi viola il divieto di avvicinarsi, arrestato

ANCONA - Lei 17 anni, lui 24. Sono stati insieme un anno ma la storia sarebbe stata sempre un tira e molla. Quando lei ha deciso di troncare per sempre lui ha iniziato a tempestarla di messaggi per tornare insieme. Inutile, la ragazzina non voleva più saperne. Così è scattata la vendetta. Il 24enne aveva la password del profilo Instagram della minore ed entrando nel social network ha pubblicato una foto di loro due in atteggiamenti intimi. Lo scatto, piccante è stato pubblicato poco prima di Natale scorso ed è rimasto online poco perché il 24enne poi lo ha rimosso quasi subito ma era stato già visto dalla minore e dai suoi follower. Un amico l’aveva anche chiamata per avvertirla. «Ma cosa hai pubblicato?», le aveva detto. La 17enne era andata nel panico e dopo quel fatto si è rivolta alla polizia e tramite il padre ha denunciato l’ex riferendo anche che erano due settimane che il giovane la perseguitava con dei messaggi. Il 24enne, di origine rumena, è finito indagato e ha un procedimento in corso per stalking, diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite (revenge porn) e accesso abusivo al sistema informatico della ragazzina. Per tenerlo lontano dalla minorenne il giudice per le indagini preliminari ha disposto a febbraio scorso la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla 17enne, ad una distanza di almeno 500 metri, con braccialetto elettronico.

Per ben due volte però il provvedimento è stato violato. L’ultima volta venerdì scorso, in piazza Roma, di pomeriggio. Il 24enne era seduto su una panchina con degli amici, la 17enne in un bar lì davanti. Alla minore è suonato il cellulare che l’ha avvisata che l’ex era nelle vicinanze. Al 24enne è suonato il braccialetto. Tra i due non c’è stato nessun contatto ma si sono visti e la minore ha chiamato il 112. Una pattuglia dei carabinieri è arrivata in piazza Roma e ha arrestato l’ex ragazzo. Sabato, danti alla giudice Martina Marinangeli, l’arresto è stato convalidato. Il 24enne era difeso dall’avvocato Angelandrea Cecere. La Procura, in aula per la pm Irene Bilotta c’era il vice procuratore onorario Giovanni Centini, aveva chiesto i domiciliari ma la giudice lo ha rimesso libero con il braccialetto rimandando al gip la decisione se aggravate la misura cautelare. Stando al 24enne l’incontrò sarebbe stato casuale. Già due settimane prima però il braccialetto aveva suonato perché il rumeno si trovava a passare sempre in piazza Roma, una zona frequentata dalla minore. In quel caso però se ne era andato via subito e quando i carabinieri, chiamati anche in quella occasione, sono arrivati il 24enne non c’era già più.