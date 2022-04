Reti illegali sotto costa, sequestri della Guardia Costiera al Passetto

ANCONA - I militari della Guardia Costiera hanno individuato in mare delle reti calate senza permessi da pescatori sportivi, posizionate in prossimità dello specchio d’acqua davanti al “Passetto”. Sequestrate reti per una lunghezza complessiva di 300 metri.

«Si sottolinea l’importanza del coinvolgimento dei cittadini affinchè segnalino tempestivamente l’avvistamento di attrezzi da pesca impropriamente posizionate per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente marino e per agevolare l’operato dei militari della Guardia Costiera».